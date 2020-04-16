ردود فعل غاضبة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على التعيينات في المناصب العليا

وطنا اليوم-في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى ترشيد النفقات واصدرت قانون دفاع تفرد بقرار وقف التعيينات وكان القرار الصادر بتاريخ 16-4-2020 واضحا تاليا نصه:

إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020.

والقاعدة القانونية تقول " لا اجتهاد في النص".

كما ورد في تقرير راصد الذي صدر قبل اسبوع بأن الحكومة عينت 12 شخص في وظائف قيادية خلال قانون الدفاع.

الا انه وفي الاونه الأخيرة شهدت التسريبات على تعيينات في وظائف تعتبر في علم الإدارة في المستوى العالي والقيادي وكون عمر الإدارة الأردنية يزيد عن 100 عام على حد قول وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الا ان الخلل الذي تجاوز فيه المسؤول عن هذه التعيينات خلقت عاصفة من ردود الفعل السلبية الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رصدت وطنا اليوم بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر وإذ تنوه وطنا اليوم بأن هذه الردود تعبر عن وجهة نظر كاتبيها حيث قالت د. الاء يوسف غيضان والحاصلة على الدكتوراة في النانو تكنولوجي وحاصلة على شهادة غينس في استخراج البيبو ديزل من بكتيريا الصخر الزيتي و 4 براءات اختراع في تصنيع أصغر قمر صناعي انها لا تزال تنتظر دورها في التعيين رغم ان رقمها في ديوان الخدمة المدنية واحد منذ سنوات وهي تبحث عن عمل الان.

وقد أشارت بعض التعليقات الساخرة على موقع التواصل تويتر : هكذا يتم كسر ظهر الفساد

فيما قال Diris of jordad:

شوف قد نتفق ببعض التغريدات بس السؤال ليش دايماً بتركز عالراتب!! شوف انا ما عندي مشكلة يوصل راتب الوزير ١٠٠ الف دينار والمسؤول٥٠٠ الف دينار بس اهم اشي يكون قد التكليف وتستفيد البلد والمواطنين منه.. خلي هجومك يا اخي عالمنصب مش ع الشخص... كم عدد ابحاثها وشهاداتها (اهم).

وعلق الدكتور أحمد الشقران على تعيين تم مؤخرا وبررته وزارة الطاقة: هل هذا يبرر تجيب حدا ما تقدم أصلا للوظيفة ولا ينطبق عليه أي شرط من شروط الوظيفة؟؟

للعلم أحد المتقدمين كان البروفيسور الدكتور محمد الحنيطي عميد كلية الهندسة بجامعة الحسين وخبرته الميدانية فوق العشرين سنة

وبكالوريوس الجيولوجيا تنطبق عليها الشروط.

فيما تولت ردود الأفعال التي لايمكن حصرها حول قرار التعيينات الذي فتح الباب على مصراعيه لانتقادات بالجملة لشخوص تقف وراء هذه التعيينات التي وقعت بعقود رواتب فلكيه، وتتخفظ وطنا اليوم على الإشارة من قريب أو بعيد إلى اسماء هي بالمجمل متداولة بشكل لايترك مجال للشك ان هناك خطأ اداري وقعت به الحكومة وخطأ قانوني بتجاوزها لمحاذير قانون الدفاع، أشار اليه الوزير السابق والخبير والقانوني نواف العجارمة في حلقة بثت على قناة المملكة قبل يومين.

ناشطون طالبوا باسقاط الحكومة لانتهاجها سياسة التنفيع وضرب عرض الحائط بآراء الناس وتغييب قسري للعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين...السؤال هل تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن هذه التعيينات التي جاءت في ظرف تشكو الحكومة من قلة الايرادات وقال رئيسها انه يسعى لدمج الهيئات المستقلة وتقليص عدد الوزارات