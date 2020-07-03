الرئيسية | محليات الكهرباء: تعمل على اعادة التيار الكهربائي لقرية رم

وطنا اليوم-عمان:أكدت شركة توزيع الكهرباء ان الورش الفنية لديها تعمل على إعادة التيار الكهربائي في اسرع وقت لقرية رم التابعة للواء القويرة في محافظة العقبة اثر احتراق المحول.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة المهندس سامي زواتين، ان الشركة ومن خلال فريقها الفني بدأت العمل على إعادة التيار الكهربائي الى القرية نتيجة احتراق المحول، بسبب الاعتداءات على محطة تحويل عبر التوصيل العشوائي لاستجرار التيار غير المشروع.

ولفت الى ان التيار الكهربائي يصل الى القرية عبر كوابل أرضية من خلال ٣ محطات فرعية بقدرة إجمالية ١٦٥٠ ك. ف. ا، في حين يبلغ عدد المشتركين بشكل رسمي ١٦٤ اشترك.

وشدد المهندس زواتين على ان الشركة تضع على سلم أولوياتها إدامة إيصال التيار الكهربائي للمشتركين في كافة مناطق امتيازها.

واكد على ان لدى الشركة فرق فنية تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكوى المواطنين.

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