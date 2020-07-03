الرئيسية | محليات الحكومة تبرر وتوضح حيثيات تعيين الجيولوجية البخيت

وطنا اليوم-عمان:أثار تعيبن مفوض في هيئة الطاقة براتب ٢٤٠٠ دينار الجدل، سيما وانه يأتي وسط حديث عن ترشيد النفقات.

وجاء القرار وسط وقف الزيادات السنوية لكافة موظفي الحكومة المتخذ لتخفيف تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني.

الى ذلك اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الجمعة، ان قرار تعيين مفوضين في الهيئة، غير مشمول بنظام التعيين على الوظائف القيادية.

وقالت في بيان اليوم، ان القرار يأتي في إطار نهج الحكومة الجديد بهيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه، والتقليل من الامتيازات الممنوحة لموظفي هذه الفئه وحسب نظام الخدمة المدنية الصادر مطلع شهر شباط 2020.

وفيما يتعلق بوظيفة مفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تشغلها حاليا الجيولوجية وفاء البخيت، قال البيان، ان قرار التعيين جاء لان القرارات في الهيئة تكون لمجلس المفوضين وبنصاب قانوني وليس لشخص منفرد، كما ان الاعلان عن هذه الوظيفة جاء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء /صاحب الصلاحية وديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي وتأهل ثلاثة من المتقدمين وتم مقابلتهم ولم يحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة.

ووفق البيان، تدرجت البخيت في عدد من الوظائف خلال ما يزيد عن 15 عاما الماضية، حيث انضمت الى سلطة المصادر الطبيعية (سابقا) منذ عام 2008 وحتى عام 2014، عندما التحقت بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند انشاء الهيئة في شهر نيسان عام 2014 وتدرجت بمواقع الهيئة وشغلت وظيفة مدير مديرية البترول والصخر الزيتي، وهو أعلى وظيفة اشرافية قبل وظيفة المفوض في الهيئة.

وقال البيان، ان البخيت التي عملت قبل تعيينها في سلطة المصادر الطبيعية في قطاع التربية والتعليم، لديها جميع المؤهلات المطلوبة لشغر وظيفة عضو مجلس مفوضين وهي الوظيفة المخصصة للمتخصصين في مجال المصادر الطبيعية وليس الطاقة، حيث تم تعيين الجيولوجية البخيت.

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