الرئيسية | محليات 11 إصابة كورونا بالأردن واحدة محلية

وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت اليوم (11) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالة واحدة محليّة، والبقيّة خارجيّة وعلى النحو الآتي: - (10) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من المملكة العربيّة السعوديّة، و4 من العراق، و2 من مصر، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة). - حالة مخالطة لإحدى المصابات في العاصمة عمّان. - وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1147) حالة. كما سُجِّلت أيضاً (3) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة. وتمّ إجراء (7802) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (408735) فحصاً. تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

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