جدل طريف بالأردن بين وزيرين حول “قرارات” تُتّخذ بـ”التمرير” وتعيينات عُليا

وطنا اليوم - جدال طريف شهدته المنصات الأردنية بين وزيرين أحدهما في الحكومة الآن والاخر كان فيها.

وصدرت عن وزير مختص بالتشريع وسابق هو الدكتور نوفان العجارمة فتوى لا تجيز اتخاذ مجلس الوزراء لقرارات ب”التمرير” وتؤكد بطلان تلك القرارات في حال اعتراض ولو عضو واحد فقط في مجلس الوزراء عليها.

ويحاكي العجارمة هنا الجدل المتعلّق بتعيينات في المناصب العليا قررت بالتمرير وليس خلال اجتماع رسمي وأُنيطت بوزير شئون رئاسة الوزراء سامي الداوود المسئول الأبرز في الحكومة الآن عن لجان التعيين وأحد أقطاب مجلس الوزراء.

ونفى الداوود بدوره ما يقال عن تحديه الشعب الأردني وقال” ما أنا إلا خادم للشعب”.

واعتبر الداوود بعد سؤال علني من صحفيين أن الحديث عن قرارات بالتمرير لمجلس الوزراء عبارة عن “مزاعم” ليست صحيحة معتبرا أن تلك المزاعم فيها إساءة صريحة لمجلس وزراء المملكة الأردنيّة الهاشميّة، صاحب الولاية العامّة، وفيه إساءة للإدارة العامّة الأردنيّة التي يقترب عمرها من ١٠٠ عام، والتي أثبتت كفاءتها دوماً في أحلك الظروف، وآخرها إدارة أزمة وباء كورونا