الرئيسية | محليات توجه لإعادة فتح المطارات للرحلات الدولية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:يتجه الأردن، لإعادة فتح مطاراته لإعادة الطيران الدولي خلال الشهر الحالي أو نهايته، حسب ما أكد مصدر مطلع.

وقال المصدر إن إعادة عمل المطارات الأردنية ستكون على 3 أقسام، وهي حسب خطورة الوضع الوبائي في الدول.

وأضاف أن تقسيم البلدان جاء كالتالي: منخفص الخطورة (أخضر)، معتدل الخطورة (أصفر)، ومرتفع الخطورة (أحمر).

وأشار إلى أنه سيكون هناك شروطاً محددة تختلف حسب التصنيف الوبائي للدولة.

وحسب المصدر، من الشروط وحسب الوضع الوبائي للدولة أيضا: طلب فحص كورونا قبل 72 ساعة أوحجرا صحيا من 7-14 يوماً، إضافة للحجر المنزلي.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات أولية وقابلة للتغيير وفق الوضع الوبائي للأردن وحسب التفاهمات مع الدول الأخرى.

المملكة

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