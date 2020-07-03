الهندي :95 % نسبة إشغال الفنادق الشاطئية بالعقبة والبترا لا تتجاوز 1%

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، الجمعة، إن نسبة إشغال الفنادق الشاطئية في العقبة وصلت إلى 95% أيام الخميس وحتى صباح الأحد، مشيرا إلى تراجعها خلال أيام منتصف الأسبوع.
وأضاف الهندي لـ "المملكة"، "نسبة الإشغال في الأيام العادية في العقبة بحدود 65%-75% للفنادق الشاطئية وحسب موقعها وفئة تصنيفها أيضا. أما بالنسبة للفنادق غير الشاطئية في العقبة من 30 إلى 50% في الأيام العادية".
"في أيام العطل، من الخميس وحتى صباح الأحد، نسبة الإشغال في الفنادق الشاطئية بمختلف فئاتها من 85% - 95%. هنا أتحدث عن فئة 5 نجوم. والفنادق غير الشاطئية من 40-55%"، وفق الهندي.
وأشار إلى أن نسبة الإشغال في فنادق مدينة البترا "لا تتجاوز 1%"، وذلك يعود بسبب إغلاق المطار نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الهندي قال إنه يعول على برنامج "أدرننا جنة" الذي أطلقته وزارة السياحة، دعما للسياحة الداخلية، في زيادة نسبة إشغال فنادق البترا.