الرئيسية | محليات المجلس الوطني الفلسطيني يثمن مواقف الملك

وطنا اليوم-عمان:أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة.

وثمّن الزعنون عاليا الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان امس الخميس، أن دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والشعبين التوأمين وقيادتيهما جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس في خندق المواجهة الأول لإفشال مخططات الاحتلال لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس في بيانه إلى ضرورة تكثيف العمل البرلماني العربي نصرةً لقضية العرب الأولى فلسطين والدفاع عنها خاصة بهذا الوقت العصيب الذي تمر به.

وأكد المجلس ثقته العالية بقدرة الامة العربية وشعوبها الابية على النهوض وتجاوز هذه المرحلة والتصدي لهذا العدوان .

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