الرئيسية | محليات رفضاً لقرار الضم .. سلسلة بشرية أمام السفارة الأمريكية بعمان

وطنا اليوم-عمان:أقام التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، عقب صلاة الجمعة سلسلة بشرية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان، رفضا لمشاريع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وآخرها، ما يتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وعبر المشاركون في الفعالية عن رفضهم لكافة المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بصفقة القرن، أو خطة الضم وغيرها، مؤكدين بأن كل تلك الخطط ستنهار أمام صلابة الشعب الفلسطيني ولن تمر كما يروج لها السياسيون.

واستهجنوا مضي الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم الكامل للكيان الصهيوني بكل تلك الخطط، والانحياز الأعمى لآلة القتل والدمار التي ينتهجها الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين بأن ذلك أبعد ما يكون عن الديمقراطية وحرية الشعوب التي تنادي بها أمريكا.

كما طالبوا الحكومة الأردنية بضرورة وقف كافة أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال، على رأس ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز، وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، حيث إن مشاريع وخطط صفقة القرن والضم تستهدف الأردن بالقدر الذي تستهدف فيه فلسطين.

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