 وطنا نيوز -مواطن بحريني يتهم محامية أردنية بالنصب عليه بمبلغ 3 ملايين دينار
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مواطن بحريني يتهم محامية أردنية بالنصب عليه بمبلغ 3 ملايين دينار
التاريخ : 03-07-2020 11:54:39 المشاهدات: 7561

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان مواطن بحريني مستثمر في الاردن ارسل برسالة إلى جلالة الملك و شكوى الى هيئة مكافحة الفساد يدعي فيها تعرضه للنصب من قبل مواطنة اردنية تعمل محامية، بالاشتراك مع شخص اخر، نتج عنها تكبده خسائر بمبلغ ٣ ملايين دينار.

وتتلخص القصة بانه تعرف على المحامية الأردنية حين وكلها للترافع بإحدى القضايا، واستمرت بالعمل معه من 2011 لغاية 2019 حيث حجزت جواز سفره البحريني بحجة تسجيل قطعة أرض له بالمفرق وقامت بتعريفه على شخص آخر أقنعه بانه يعمل في هيئة استثمار امريكية تابعة للسفارة الأمريكية في عمان وتبين له بعد كل ذلك أن جميع المبالغ مودعة باسمها في البنوك ولم تقم بشراء او تسجيل أي شي باسمه وقد ذكر المواطن البحريني العديد من الأسماء والمناصب التي كانت المحامية تعمل معهم بينهم مناصب رفيعه، وتتحفظ وطنا اليوم على ذكر الأسماء من باب المهنية علما ان وطنا اليوم تمتلك نسخ من هذه المراسلات والشكاوي التي وجهت إلى هيئة مكافحة الفساد. يذكر ان تواريخ المراسلات كلها مؤرخة بتاريخ 1-7-2020


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق