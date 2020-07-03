الرئيسية | محليات كشف تفاصيل إصابتي كورونا الجديدتين في عمّان

وطنا اليوم-عمان:قال ‫مدير إدارة مستشفيات البشير محمود زريقات، الجمعة، إن حالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد المحليتين تعودان لمواطنة أدخلت إلى المستشفى مؤخرا بسبب معاناتها من سمنة مفرطة، وبرفقتها عاملة من جنسية آسيوية تعمل لديها، لافتا إلى أن "المصابة مخالطة لمريض مصاب بالفيروس يتلقى العلاج حاليا".

وأضاف زريقات لـقناة "المملكة" إن "المريضة أدخلت قسم الباطنية في المستشفى منذ 3 أيام برفقة العاملة، ولم تظهر عليهما أعراض الإصابة وقتها"، مبينا أن فريق الاستقصاء الوبائي التابع للمستشفى اكتشف إصابتهما من خلال الفحص العشوائي"، لافتا إلى أنه "تم تحويلهما إلى مستشفى الأمير حمزة لاستكمال العلاج".

وأشار زريقات إلى أن "إدارة المستشفى حجرت بشكل فوري على الجناح الذي كانت تتعالج به المصابتان وإغلاقه أمام أي مرضى جدد وأخذ المسحات من الكوادر الطبية والتمريضية المشرفة على الجناح والمرضى المتواجدين هناك منذ دخول المريضة ومرافقتها الآسيوية، وفق بروتوكول طبي متعارف عليه في التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والحالات المؤكدة".

"فريق الاستقصاء الوبائي بدأ على الفور باتخاذ إجراءات الاستقصاء ومسح المنطقة السكنية التي تقطنها المريضة"، أضاف زريقات، لافتا إلى أنه "أوصى بالحجر على جميع من في القسم لفترة أسبوعين مع أخذ كامل الاحتياطات المتعارف عليها في تعليمات شروط السلامة العامة والاستمرار في أخذ عينات ومسحات أنفية بلعومية من جميع مخالطي ومقدمي الخدمة في كامل القسم الذي تواجدت به المصابة بالكورونا ومرافقتها".

وسُجِّلت الخميس، في الأردن 3 إصابات بالفيروس، منهما حالتان محليتان، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1136 حالة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

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