الرئيسية | محليات البطاينة يطمئن على صحة عاملات مصنع أصبن بالاختناق بالشونة

وطنا اليوم-عمان:اطمأن وزير العمل نضال البطاينة مساء الخميس، على عاملات احد المصانع في الشونة الشمالية بعد إصابتهن بحالات اختناق وبلغ عددهن أكثر من عاملة اردنية معظمهن في مستشفى معاذ بن جبل ومستشفى ابو عبيدة .

واستمع الوزير إلى مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور إياد عبيدات حول حالة العاملات الصحية واعداد اللواتي غادرن المستشفى وأوضاع الحالات التي لم تغادر بسبب حالتهن الصحية.

وشرح مدير مديرية صحة اربد الدكتور رياض الشياب للوزير أسباب الاختناق والحادثة ، مبينا آلية التعامل مع الحالات التي وصلت لجميع المستشفيات.

وتحدث البطاينة يرافقه امين عام الوزارة فاروق الحديدي إلى عدد من العاملات حول اوضاعهن الصحية وأسباب اختناقهن في موقع المصنع.

ووجه الوزير كوادر الوزارة للتحقق من أسباب الحادثة ومحاسبة المصنع على التقصير الذي حدث.

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل حفاظا على سلامة العاملين وصحتهم، مشددا على عدم التهاون في تطبيق هذه التدابير.









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