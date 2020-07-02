الرئيسية | محليات الأردن يطور الجيل الخامس من أجهزة فحص فيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:في إنجاز أردني غير مسبوق على مستوى العالم، تمكن فريق من العلماء الأردنيين من تطوير الجيل الخامس من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد المسمى بفحص" الكت".

وبذلك يكون الأردن من الدول الـ ١٣ التي تصنع هذا الكت، ويسجل الاردن اسرع "كت استخلاص المادة الوراثية" بالعالم وبمواد أولية صناعة محلية ١٠٠٪؜ حيث يستغرق استخلاص المادة الوراثية ل ١٠٠ عينة ٢٠ دقيقة فقط بمعدل ١٢ ثانية لكل عينة.

العالم يتجه إلى الأفكار وليس إلى الثروات هكذا بدأ عضو الجمعية الأردنية للمهندسين الوراثيين الأردنية واحد مخترعي الجهاز وهو المهندس رمزي فودة.

المهندس فوده قال خلال حديثه عن الاختراع الجديد إن فكرة الاختراع موجودة منذ 3 سنوات، وجرى مؤخرا تطويرها حتى أصبحت حقيقة علمية، مشيرا إلى أن الجيل الخامس من جهاز فحص فيروس كورونا غير موجود عالميا، وتم ابتكاره في الأردن وهو قادر على إعطاء نتائج 100 عينة خلال 20 دقيقة، في حين أن المعمول به عالميا يحتاج إلى 4 ساعات لإعطاء نتائج 100 عينة.

وقال إن كثيرا من العروض، جاءت من الكويت، والسعودية، ونيجيريا، من أجل إنتاج الجهاز في تلك البلدان، ولكن فريق العمل والبحث أصر على أن تكون التجربة اردنية خالصة، وذلك حتى تتغير وجهة نظر المجتمع، ويبدأ دعم المخترعين، والمبدعين لأن العالم يتحول إلى الأفكار وليس الى الثروات.

وحول اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، أكد المهندس فودة على أن الجمعية توصلت للقاح، ونحتاج إلى الدعم المادي، حتى نبدأ التجارب السريرية.

وأضاف أن "الكت" الأردني JOCOV 19 لفايروس كورونا وفيروسات الـ RNA حصلا على شهادة تصنيع وتصدير من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية وسيتم تصنيعه وتصديره لبعض الدول التي طلبت الكت الأردني JOCOV 19، وهي السعودية، ونيجيريا، والكويت، لافتا إلى أن الفحص سيكون مجانا للأردن.

يذكر ان براءة الاختراع سجلت للأردنيين الثلاث، المهندس الوراثي رمزي فودة، والدكتور وليد الزيود، والمهندس الوراثي حازم حداد، وهم اعضاء في جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية.

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