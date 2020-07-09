الرئيسية | محليات إنجاز 75% من الجدار الاستنادي لسيل الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الجدار الاستنادي الواقي من فيضان سيل الزرقاء في منطقة العامرية بلواء الرصيفة 75 بالمائة.

وقال رئيس قسم الخدمات في بلدية الرصيفة المهندس محمد حسن الخميس، إن الجدار القديم كان قد انهار منذ عام 2007 بسبب قوة جريان السيل وهو ما تسبب بمشاكل متكررة من فيضان المياه في فصل الشتاء على الشارع العام الأمر الذي كان يتسبب بإغلاقه والتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين والمركبات.

وأضاف انه كانت هناك مطالبات سابقة بضرورة إيجاد جدار مناسب يمنع تدفق المياه للشارع لما يشكله هذا الأمر من خطر على المواطنين وتم اخذ القرار النهائي من مجلس البلدية الحالي بتنفيذ المشروع وبوشر العمل به منذ حوالي الشهر وهو ألان في مراحله الأخيرة. وبين أن طول الجدار 30 مترا بارتفاع 6 أمتار وقاعدته بعرض 5 أمتار وارتفاع 80 سنتمترا وتم تنفيذه بأعلى المواصفات ليتحمل قوة جريان السيل حيث انه اجتاز فحص الجمعية الملكية بقوة كسر 450 كيلوغرام لكل 1 سنتمتر مع أن المطلوب كان 350 كيلوغرام لكل 1 سنتمتر.

وأشار حسن إلى انه تم الانتهاء أيضا من الجدار الخلفي لمبنى بلدية الرصيفة الواقي من السيل والذي كان قد انهار في شهر شباط الماضي بسبب فيضان السيل وتم إنشاء الجدار الجديد بطول 70 مترا وارتفاع 6 أمتار.

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