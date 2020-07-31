3 إصابات جديدة بكورونا في المملكة بينها اثنتان محليتان

وطنا اليوم - ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن المملكة سجلت اليوم الخميس (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها اثنتان محليّتان، وواحدة خارجيّة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 1136.

وأضاف الموجز أن الحالات الجديدة هي: حالتان من محافظة العاصمة، يجري الاستقصاء حاليّاً عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، يقيم في أحد فنادق الحجر.

ولفت إلى أنه سُجِّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف أنه تمّ إجراء (8533) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (400933) فحصاً.

وقالت وزارة الصحّة إنها تقوم حاليّاً بتوسيع جهود فرق التقصّي الوبائي، وزيادة عدد الفحوصات المخبريّة العشوائيّة، وذلك في ظلّ فتح غالبيّة القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل.

وأكدت أيضاً ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.