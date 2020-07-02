تحذير هام من الدفاع المدني

وطنا اليوم-عمان:حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين من تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، داعية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

نظراً للظروف الجوية السائدة وموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام تؤكد مديرية الدفاع المدني على ما يلي:

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

2. ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3. ارتداء القبعات واخذ قسط من الراحة وبخاصة الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

4. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الأجواء الحارة .

5. شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء .

6. عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة خوفاً من تعرضهم للاختناق .

7. عدم ترك المعقمات داخل المركبة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .

8. عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك