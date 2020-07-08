الرئيسية | محليات أمريكا تشيد بتعامل الأردن مع أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أشادت القائم بأعمال السفارة الاميركية في عمان كارين ساساهارا، بتعامل الاردن بإشراف ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مع ملف ازمة كورونا.

وقالت في كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة العيد الوطني لبلادها المعروف باحتفال الرابع من تموز، ان الحكومة الاردنية تحركت سريعا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مشيرة إلى ان ارقام الاصابات في الاردن معقولة ومثالية بالمقارنة مع الدول الاخرى، إضافة الى ان الحكومة كانت مجتهدة بشكل متكافئ في مراقبة الصحة والاقتصاد الوطني وهو اجراء متوازن ودقيق.

واكدت الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

وعرضت للمشاريع التي تبنتها السفارة الاميركية في الاردن من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وقسم الشؤون الثقافية في السفارة ودعم المجتمع المدني بما يعكس العلاقة المتميزة بين البلدين.

ويذكر ان السفارة الاميركية ستقيم احتفالا بالألعاب النارية في محيط السفارة مساء السبت المقبل احتفالا بهذه المناسبة.

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