الرئيسية | محليات الصفدي: اهتمامنا بالأردن أن نحمي لبنان البلد والشعب

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية ايمن الصفدي إن اهتمامنا بالأردن أن نحمي لبنان البلد ولبنان الشعب.

واضاف الصفدي بمؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني ناصيف حتي انه تم التباحث في تداعيات الأزمة السورية لأهميتها لكلا البلدين.

وقال : إن الأردن يعسى لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة واستقلال سوريا.

واشار إلى أن الأردن و لبنان متفقان على رفض الضم لانتهاكه القانون الدولي، ونسى سويا لايجاد ارضية لاعادة استئناف المفاوضات لاحلال السلام.

واوضح ان الأردن و لبنان يدعمان العودة الطوعية للاجئين السوريين، مؤكدا ان مشكلة اللاجئين تخص وتعني الجميع.

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ان خطة الضم خطيرة جدا.

واضاف ان هناك دوما توافق مع الاردن في مختلف الملفات خاص اللاجئين ودعم الشعب السوري واللاجئين.

وبين حتي اننا نتطلع إلى تطوير العلاقات مع الأردن في المجالات الاقتصادية كافة .

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