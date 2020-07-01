وطنا اليوم - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، عن إجراء المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC وجهات أخرى عالمية، عملية تقييم لبروتوكولات المملكة المعمول بها في المطارات والأنشطة السياحية، لتصنيفها كمنطقة "آمنة" للسفر"، فيما أكد أن حملة مكافحة التهرب الضريبي الحكومية "ليست انتقائية" وسيعلن عن "حصيلتها" للرأي العام في الوقت المناسب.

وقال العضايلة، في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، الأربعاء، إن هناك "مساع" حثيثة تقوم بها الحكومة الأردنية لتحسين الوضع، والاستفادة من حالة الاستقرار القائمة في "وقف انتشار الوباء" ومنع انتقال العدوى الداخلية للفيروس، والانتقال إلى "منحنى منخفض الخطورة" بدلا من معتدل الخطورة.

وأضاف العضايلة: "معظم الحالات التي سجلت خلال الأيام العشرة الماضية هي لقادمين من الخارج، ونسعى لتحقيق منحنى منخفض الخطورة.. الوضع تحت السيطرة وتجربتنا متميزة وناجحة، والأردن من بين أقل الدول لانتشار هذا الوباء".

وعن تصريح وزير الصحة الأردني مؤخرا بأن فيروس كورونا "نشف ومات"، ما أثار حفيظة نشطاء وأوساط طبية، قال العضايلة إن "الوصف قيل بشكل عفوي وبصيغة تحبب للناس ولأن العدوى الداخلية توقفت".

وأوضح العضايلة أن قرار وقف رحلات الطيران للعالقين الذي أعلن مؤخرا لعشرة أيام، هو قرار مؤقت، وسيجري إعادة الدفعة الرابعة من الأردنيين في الخارج قريبا، قائلا إن القرار "هو عملية تنظيمية ولم يكن هناك إغلاق للحدود والموضوع أخرج من سياقه.. لم نغلق الحدود"، منوها إلى أنه أكثر من 17 ألف شخص تم إعادتهم منذ بداية الأزمة.

وأكد العضايلة أن هناك فرصة قوية لدى الأردن لإعادة حركة السفر والمطارات إلى طبيعتها رغم عدم انتهاء الوباء، وقال: "هناك خطوات اتخذناها.. نعمل بكل جهد لنصل إلى هذه المرحلة.. الأدلة الإرشادية التي وضعت لتنظيم عمل المطارات والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية والأنشطة السياحية تخضع للتقييم حاليا من قبل جهات عالمية ومنها المجلس العالمي للسياحة والسفر ومقره لندن وذلك بهدف إعلان الأردن منطقة آمنة للسفر".