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الخميس.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
وطنا اليوم-عمان:لاتزال التحديثات الجوية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارا من يوم الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء حارة في عموم المناطق نهاية الاسبوع، شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويوصي طقس العرب:
تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والعصر
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