الرئيسية | محليات الخميس.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطنا اليوم-عمان:لاتزال التحديثات الجوية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارا من يوم الخميس بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء حارة في عموم المناطق نهاية الاسبوع، شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتميز الكتلة الهوائية الحارة المتوقعة بأنها جافة ذات نسب رطوبة منخفضة بسبب مصدرها من شبه الجزيرة العربية، كما تترافق هذه الكتلة برياح شرقية إلى جنوبية شرقية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجنوبية. ويوصي طقس العرب: تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والعصر

شرب السوائل بكثرة تجنبا لجفاف الجسم بفعل الأجواء الحارة.

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