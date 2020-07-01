الرئيسية | محليات الأردن: نؤيد مصر في سعيها لحماية حقوقها المائية

وطنا اليوم-عمان:تابع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري الاربعاء عملية التشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين لتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية.

وركز الوزيران خلال اتصال هاتفي على الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار " الاحتلال" ضم أراض فلسطينية وحماية كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل من تداعياته.

وأكد الصفدي وشكري استمرار العمل والتنسيق مع الأشقاء والشركاء لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

إلى ذلك أكد الصفدي أهمية التوصل لحل تفاوضي لموضوع سد النهضة وفق القانون الدولي وبما يضمن الحقوق المائية لمصر ولجميع الأطراف ويضمن عدم اتخاذ اجراءات أحادية قبل التوصل الى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.

وشدد الصفدي على دعم المملكة للأشقاء في مصر في جهودهم لحماية حقوقهم المائية والتوصل لاتفاق ينهي الخلاف حول سد النهضة، بما يؤسس لتعاون ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف.

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