 وطنا نيوز -إصابة محلية جديدة بكورونا في الأردن
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إصابة محلية جديدة بكورونا في الأردن
التاريخ : 01-07-2020 08:13:23 المشاهدات: 971

وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهي حالة محلية مخالطة لأحد المصابين في عمّان.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء:
الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي حالة محليّة مخالطة لأحد المصابين في العاصمة عمّان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1133) حالة.
- سُجِّلت أيضاً (4) حالات شفاء لهذا اليوم، (3) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (6762) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن إلى (392400) فحص.

إجراءات أخرى:

- تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بشروط السلامة العامّة، والوقاية والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، واستخدام المعقّمات في ظل عودة غالبيّة القطاعات للعمل والانفتاح التدريجي.
- كما تدعو الوزارة المواطنين إلى استخدام تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، عبر تنبيههم في حال مخالطتهم أشخاصاً مصابين.
- كما تدعو جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق ضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.


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