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إصابة محلية جديدة بكورونا في الأردن
وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهي حالة محلية مخالطة لأحد المصابين في عمّان.
- سُجِّلت اليوم حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي حالة محليّة مخالطة لأحد المصابين في العاصمة عمّان.
إجراءات أخرى:
- تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بشروط السلامة العامّة، والوقاية والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، واستخدام المعقّمات في ظل عودة غالبيّة القطاعات للعمل والانفتاح التدريجي.
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