الرئيسية | محليات وزير الشباب : من يسبح معي يصبح رئيسًا للوزراء !

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الشباب الدكتور فارس بريزات الاربعاء، إنه احب نكتة "الي بسبح مع الرئيس بصير وزير"، وتقبلها هو ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بكل صدر رحب، مؤكداً أنه شكر من نشرها.

وتساءل بريزات "لماذا لا يصبح رئيساً للوزراء من يسبح مع فارس بريزات"..!؟

وأضاف بريزات في حوار مع الدكتور هاني البدري عبر برنامجه "وسط البلد" في راديو "فن"، أن ليس بالضرورة أن لا يتقبل المسؤول أي نقد وخاصة إذا كان على سبيل الدعابة والمزح، مؤكداً أن الرئيس صاحب نفسية جميلة تتقبل النقد ومتسامح مع نفسه إلى ابعد الحدود.

وتحدث الوزير عن البرامج التي اطلقتها وزارة الشباب مؤخراً، قائلاً: "أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تزويد الشباب في المراكز التابعة لها، بمهارات حياتية إضافية، لا يحصل عليها الفرد عن طريق التعليم المدرسي والجامعي".

واضاف بريزات أن دور الوزارة الاساسي بادخال تلك المهارات إلى المراكز الشبابية التابعة لها في كافة المحافظات، حتى يتسنى للشباب الخروج بمهارات اضافية تساعدهم على ايجاد فرصة عمل تليق بهم.

وأكد بريزات أن الوزارة ستطلق منصة "نحن" لتسجيل كافة المتطوعين الشباب، وخاصة بعد رصد التطوع غير المنظم خلال جائحة "كورونا"، "الامر الذي جعلنا نفكر في كيفية تنظيم العمل التطوعي، من رصد ساعات التطوع والمهارات التطوعية التي يتبرع بها الشاب أو الفتاة؛ واحتسابها لهم، للاستفادة منها لايجاد عمل للمتعطل أو ترقية وترفيع العامل".

وأكد بريزات أن جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي لن تمنح الا للمسجلين عبر المنصة، وذلك لرصد كافة المحتوى المقدم من قبل المتطوع.

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