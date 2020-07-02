الرئيسية | محليات اكتظاظ أمام قاعات توجيهي ..حضرت الكمامة وغاب التباعد

وطنا اليوم-عمان:شهدت محيط بعض قاعات امتحان لثانوية العامة (التوجيهي) اكتظاظا كبيرا من قبل الأهالي والطلاب، قبيل بدء اول الامتحانات.

وتجمع عشرات الطلاب والأهالي امام القاعات، بانتظار دخول الطلاب قاعات الامتحانات.

وكانت وزارة التربية طلبت من الطلاب التواجد في قاعات الامتحانات قبل موعده، لإجراء فحص الحرارة الاحترازي.

وبدأ الأربعاء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 2020 بمشاركة 178217 طالبا وطالبة، حيث بدأت الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويبلغ عدد المتقدمين لجلسات الامتحان 132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع الأكاديمية للامتحان بحسب الجدول المعلن، في مبحث الرياضيات، في حين يمتحن طلبة الفروع المهنية في مباحث الانتاج النباتي لطلبة الزراعي، والرياضيات لطلبة الفرعين الصناعي، والفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة لطلبة الاقتصاد المنزلي.

ويعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بعد أن عملت الوزارة على زيادة القاعات والمدارس التي يعقد فيها الامتحان للحد قدر المستطاع من الاكتظاظ بين الطلبة في مراكز وقاعات الامتحان.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر