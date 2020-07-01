 وطنا نيوز -اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة وسط احتياطات صحية
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اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة وسط احتياطات صحية
التاريخ : 01-07-2020 09:39:27 المشاهدات: 1143

وطنا اليوم - تبدأ اليوم الأربعاء بعد أقل من نصف ساعة الجلسة الأولى لامتحانات الثانوية العام التي تستمر حتى الثالث والعشرين من ذات الشهر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 بمشاركة 178217 طالبا وطالبةت

وتبدأ الجلسة الاولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويبلغ عدد المتقدمين لجلسات الامتحان يوم غد 132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع الأكاديمية للامتحان بحسب الجدول المعلن، في مبحث الرياضيات، في حين يمتحن طلبة الفروع المهنية في مباحث الانتاج النباتي لطلبة الزراعي، والرياضيات لطلبة الفرعين الصناعي، والفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة لطلبة الاقتصاد المنزلي.






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