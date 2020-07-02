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صور / السلطات الليبية تعتقل أردني انتحل صفة طبيب
وطنا اليوم - ألقت السلطات الامنيه الليبية القبض على مواطن أردني الجنسية ، بتهمة انتحال صفة طبيب.
وقالت وسائل اعلام ليبية ان الأردني انتحل صفة طبيب في مدينة بنغازي ، واظهر انه مختص بالطب البديل.
وقال مصدر امني ليبي انه بالتحقيقات مع المذكور تبين انه دخل ليبيا عبر شركة للمقاولات والبناء.
وأضاف : كما تبين ان المذكور صاحب سوابق ومطلوب لدى السلطات الأردنية كما تبين ان أعلى مستوى دراسي له هو الشهادة الثانوية (التوجيهي) ، وان بحوزته عدد من الشهادات المُزورة
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