ليس هناك ضم لغاية الآن رغم دخول اليوم الذي اعلنت عنه إسرائيل

وطنا اليوم - لم تُقدِم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً رئيسها بنيامين نتنياهو، حتى مساء أمس الثلاثاء، على أي من الخطوات الأولية التي يُفترض أن تسبق مباشرة إجراءات إعلان مخطط ضم نحو 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، مطلع يوليو/تموز، على الرغم من أن اتفاقية الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وشريكه في الحكومة الجنرال بني غانتس، حددت هذا الموعد باعتباره اليوم الذي يمكن لنتنياهو أن يُحضر للحكومة موافقة أميركية على الخطوة، وعرض مقترح قانون لهذه الغاية يتم تقديمه للكنيست، بعد مناقشته في الحكومة والكابينت الإسرائيلي.

وأعلن نتنياهو، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي آفي بيركوفيتش والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، عصر أمس، أن حكومة الاحتلال "ستواصل العمل على موضوع فرض السيادة في الأيام القريبة". وجاء تصريح نتنياهو ليؤكد عدم توصله إلى اتفاق مع الوفد الأميركي بشأن بدء إجراءات الضم. وسبق أن اجتمع نتنياهو مع الوفد الأميركي أول من أمس، فيما عاد والتقى به بعد ظهر أمس، بعد لقاء الوفد غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وكان الاثنان قد أعلنا عن معارضتهما تنفيذ مخطط الضم اليوم، بدعوى وجوب الحفاظ على الاستقرار الأمني واتفاقيات السلام، وفق تصريحات لأشكنازي، ووجوب الاهتمام أولاً بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها وعلى رأسها مساعدة الإسرائيليين بالعودة إلى أماكن عملهم وضمان كسب رزقهم بكرامة، بحسب ما أبلغ غانتس، المبعوث بيركوفيتش.

وكان رئيس الحكومة البديل، وهو التوصيف الإضافي لغانتس، قد أشار أمس في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" بشكل واضح إلى أن اتفاق الائتلاف تحدّث عن جملة الخطوات قبل الضم، ليتبعها بعد ذلك بالقول عند سؤاله ماذا سيحدث غداً؟ "ستشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب". لكن أهم ما ذكره في هذا السياق عدا عن تكرار إعلان تأييده للخطة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، أن الاتصالات بينه وبين الطاقم الأميركي ممتازة، مضيفاً أن هناك عدة إمكانيات يجري تداولها.

وأظهرت تصريحات غانتس توافقاً وتفاهماً بينه وبين الإدارة الأميركية، لا سيما الجناح المتحفظ على خطوة نتنياهو في الظروف الراهنة. ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصادر في الوفد الأميركي قولها إن الإدارة الأميركية تتفهم التغيير الذي طرأ على موقف غانتس. ويشير تصريح غانتس مع امتناع الإدارة الأميركية عن الخروج بموقف في مداولاتها في الأسبوع الماضي، وإيفاد وفد أميركي إلى إسرائيل منذ الجمعة، لمواصلة المباحثات، إلى أن إدارة دونالد ترامب، في ظل الظروف الداخلية التي تعصف بالرئيس الأميركي، واستمرار تراجع شعبيته مقابل ارتفاع فرص وحظوظ منافسه جو بايدن في الانتخابات الأميركية، أن الإدارة وبفعل حسابات ترامب الانتخابية وفشل سياساته الخارجية مع اقتراب موعد الانتخابات، تمارس ربما ضغوطاً على نتنياهو لتأجيل الإعلان عن خطوات الضم، مؤقتاً، والبحث عن سبيل لمضاعفة الضغوط على الجانب الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت الاتصالات الحثيثة بين الوفد الثلاثي الأميركي في إسرائيل، وبين نتنياهو وغانتس، قد سعت إلى محاولة دفع نتنياهو لتأجيل خطوات الضم، سواء تحت ذرائع عدم انتهاء عملية ترسيم الحدود، أو عدم توفر إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية، وهو الشرط الذي أعلن نتنياهو الشهر الماضي أن الإدارة الأميركية تفرضه مقابل تأييد مخطط الضم.