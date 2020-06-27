كتلة النشامى الطلابية في الجامعة الأردنية تصدر بيانا وقع عليه 6 آلاف طالب من الخرجيين

وطنا اليوم - أصدرت كتلة النشامى الطلابية في الجامعة الأردنية بيان حول قرار الجامعة بإقامة التخرج لفوج خريجي هذا العام افتراضيا، حيث وقع 6 الاف طالب خريج على هذا البيان الذي وصل موقع وطنا اليوم نسخة منه وتاليا ما جاء فيه:

تحية طيبة وبعد؛

من الجامعة الأردنية نوجه لكم كتابنا هذا محمّلاً بآمال آلاف الطلبة الخريجين وأسرهم عبر عريضه اطلقتها النشامى :6 آلاف طالب، ففي ظل الظروف الصعبة التي نمر بها حالياً، تأبى مؤسسات إلا أن تكون الصعوبة مضاعفة والنكسات متتالية والمصائب أكبر، في تخلّف عن ركب المؤسسات الوطنية التي نالت جدارة الثقة والإشادة في الأزمة الأخيرة وكانت بحجم المسؤولية، للأسف نتحدّث هنا عن أم الجامعات، حيث تفننت إداراتهما في التخبط والاستغلالية مدخلة الطلبة وذويهم في متاهات على كافة المستويات التدريسية والمالية وغيرها، بدءً بالفشل في تطبيق التعليم عن بعد وليس انتهاءً في الجشع المادي عبر استيفاء رسوم على خدمات لم تقدّم بطبيعة الحال.

وآخر السقطات هي قرار إقامة التخريج لفوج هذا العام بشكل افتراضي "وهمي"، قرار لا يراعي تقليداً جامعياً عريقاً، ولا محطة فرح طال انتظارها، متذرعين بالظرف الصحي، وهي ذريعة ينطبق عليها القول "كلمة حق أريد بها باطل"، فالحق أن الظرف الحي يلقي بظلاله، لكن الباطل المراد من القرار؛ هو جباية أموال الطلاب عبر رسوم التخريج الذي لن يقام، بالإضافة إلى عدم النظر للبدائل المقترحة من الطلبة (التي تجسد مرونة مطلبنا أمام تعنت الإدارة)، وهي كما يلي:

1. تأجيل إقامة حفل التخريج، لحين تحسن الأمور وانتهاء الأزمة، وهناك جامعات حكومية قررت ذلك.

2. إقامة احتفال التخريج في ستاد الجامعة مع اشتراطات صحيّة واضحة وصارمة، تتضمن الاحترازات الصحية وإقامة احتفالات التخريج في مدة أطول لتقليل الأعداد اليومية، وقد رأينا نماذج أردنية لتخريج نموذجي متوافق مع الاشتراطات الصحية.

3. في أسوأ الأحوال إعادة رسوم التخريج للطلبة، فالتخريج الوهمي مرفوض، وهو قرار حيك دون التواصل مع لجنة الأوبئة أو الالتفات لرأيها، وهي المعني الأول.

راجين منكم الالتفات لهذه الفئة العريضة والمهمة ومناصرة مطلبها بإلغاء قرار التخريج الافتراضي الذي تعزم الجامعة الأردنية إقامته، في تعنت أجوف، مع أن أبسط سؤال بديهي قد يلخص الموضوع: لمن يقام حفل التخريج؟ وهو فرحة لمن؟. الجواب أيضاً بديهي وهو للطلبة الخريجين وأهلهم، لذا فإن الأصل احترام رغبة هؤلاء وإرادتهم، فبغير ذلك سيكون الجواب أن الجامعة لا تريد فرحة الطلبة ولا الحفاظ على تقليد عريق منذ تأسيس الجامعة، بل تريد التكسب من جيوب الطلبة زوراً وبهتاناً، وهو الحاصل.

"النشامى الوطنية": 6 آلاف طالب ضد التخريج الافتراضي