وطنا اليوم - قال مدير خلية إدارة ازمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنه تقرر تعليق عمليات إعادة الأردنيين من الخارج (برا وجوا) اعتبارا من اليوم السبت 27 حزيران الحالي ولغاية 10 تموز المقبل، باستثناء الرحلات المبرمجة مسبقا.

واضاف العميد الفراية، ان القرار اتخذ لأسباب تتعلق بإعادة ترتيب وتنظيم إجراءات الاستقبال والحجر وإجراءات الفحص الطبي، علاوة على وجود زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات للمحجورين صحيا في الفنادق ومناطق الإبواء العام والمخالطين لهم