 وطنا نيوز -تعليق عمليات إعادة الأردنيين من الخارج
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تعليق عمليات إعادة الأردنيين من الخارج
التاريخ : 27-06-2020 10:41:42 المشاهدات: 1473

وطنا اليوم - قال مدير خلية إدارة ازمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنه تقرر تعليق عمليات إعادة الأردنيين من الخارج (برا وجوا) اعتبارا من اليوم السبت 27 حزيران الحالي ولغاية 10 تموز المقبل، باستثناء الرحلات المبرمجة مسبقا.

واضاف العميد الفراية، ان القرار اتخذ لأسباب تتعلق بإعادة ترتيب وتنظيم إجراءات الاستقبال والحجر وإجراءات الفحص الطبي، علاوة على وجود زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات للمحجورين صحيا في الفنادق ومناطق الإبواء العام والمخالطين لهم


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق