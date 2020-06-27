 وطنا نيوز -مركز حماية وحرية الصحفيين يعقد مؤتمر صحفيا لاطلاق تقريره حول حرية الاعلام في ظل كورونا
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مركز حماية وحرية الصحفيين يعقد مؤتمر صحفيا لاطلاق تقريره حول حرية الاعلام في ظل كورونا
التاريخ : 27-06-2020 10:35:08 المشاهدات: 1156

وطنا اليوم - اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين بانه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريره " تحت الحظر  حالة حرية الاعلام في الاردن في ظل جائحة كورونا"، في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين القادم 29/6. المؤتمر الصحفي لاطلاق التقرير سيبث مباشرة على صفحات مركز حماية وحرية الصحفيين. حيث يستقبل المركز الاسئلة.

لحضور البث الرجاء الدخول على الرابط المرفق 

https://www.facebook.com/cdfjorg/


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