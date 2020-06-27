الرئيسية | محليات مركز حماية وحرية الصحفيين يعقد مؤتمر صحفيا لاطلاق تقريره حول حرية الاعلام في ظل كورونا

وطنا اليوم - اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين بانه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريره " تحت الحظر حالة حرية الاعلام في الاردن في ظل جائحة كورونا"، في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين القادم 29/6. المؤتمر الصحفي لاطلاق التقرير سيبث مباشرة على صفحات مركز حماية وحرية الصحفيين. حيث يستقبل المركز الاسئلة. لحضور البث الرجاء الدخول على الرابط المرفق https://www.facebook.com/cdfjorg/

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