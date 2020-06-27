|
مركز حماية وحرية الصحفيين يعقد مؤتمر صحفيا لاطلاق تقريره حول حرية الاعلام في ظل كورونا
وطنا اليوم - اعلن مركز حماية وحرية الصحفيين بانه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريره " تحت الحظر حالة حرية الاعلام في الاردن في ظل جائحة كورونا"، في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين القادم 29/6. المؤتمر الصحفي لاطلاق التقرير سيبث مباشرة على صفحات مركز حماية وحرية الصحفيين. حيث يستقبل المركز الاسئلة.
لحضور البث الرجاء الدخول على الرابط المرفق
https://www.facebook.com/cdfjorg/
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|