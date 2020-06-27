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وطنا اليوم - موسى الزيود مبادرة "إحنا معكم" تواصل أنشطتها الداعمة لطلبة "التوجيهي" في ظل جائحة كورونا



واصلت مبادرة كن أمل الحياة حملة_احنا_معكم ، التي أطلقتها كحملة مساندة ومعززة ومحفزة لطلبة التوجيهي ولذويهم، انشطتها من أجل تخطي التحديات التي تواجه العملية التعليمية عن بعد في ظل جائحة كورونا، بمشاركة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى ضيف الله القبيلات.





و أجابت الدكتورة القبيلات على تساؤلات الطلبة وذويهم التي تم طرحها من خلال استفتاء قامت به مبادرة كن أمل الحياة ضمن صفحتها على تطبيق التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " .



وردت من جانبها من خلال رسالة طمأنة خلالها طلبة الدراسة الخاصة التوجيهي بأنه ليس هناك اي تمييز واختلاف بكل مايتعلق بالامتحان من مواصفات ومعايير وإجراءات إلا فقط حذف الوحدة الأخيرة للطلبة النظامين وذلك بسبب التحديات التي واجهت العملية التعليمية عن بعد .



وفيما يتعلق بالإجراءات التي سوف تتبع من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة وراحتهم النفسية خلال تقديم الامتحان : أجابت ان الوزارة تعمل من أجل مصلحة الطلبة وراحتهم النفسية فهم أبنائنا وسوف نتبع كل السبل التي تضمن لهم التقدم للامتحان بكل يسر وسهولة ضمن بيئة امتخانية امنة وصحية ، مشيرة إلى انه سيتم تزويد الطلبة بالقرطاسية اللازمة والقفازات الطبية والكمامات و ضمان التباعد المناسب بين الطلبة حسب البرتوكول الصحى والإشتراطات الصحية .



واوضحت ان ارتداء القفازات والكمامات اختيارية للطالب خلال فترة الامتحان داخل القاعة.



وفيما يتعلق بتوضيح مفهوم مهارات التعبير بامتحان اللغتين العربية والإنجليزية اوضحت انه لن يكون في الامتحان سؤال اكتب ..موضوع انشاء..بل السؤال قد يأتي من اختيار من متعدد بما يتعلق بمهارات التعبير وصياغة الجمل .



وبما يتعلق بموعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2020 أوضحت انه من المبكر الحديث عن موعد مرجحة اعلانها بوقت اقرب من الاعوام الماضية ، مؤكدة ان الوزارة لم تحدد موعد الدورة التكميلية وستعلن عن تفاصيل ذلك لاحقا.



وتمنت الدكتورة القبيلات التوفيق لأبنائنا الطلبة بعد أن بقي أيام معدودات على بدء امتحان الثانوية العامة، داعية أولياء امور الطلبة لتوفير الأجواء المريحة ورفع دافعيتهم للتعلم والابتعاد عن كل ما يثير قلقهم وتوترهم .



كما قدمت صاحبة المبادرة الأستاذة حنان دراغمة الشكر لوزير التربية التعليم تيسير النعيمي و الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى ضيف الله قببلات على تعاونهم وتواصلهم وحرصهم الدائم أن يكونوا دوما قريبين من الطلبة وذويهم من اجل مصلحة العملية التعليمية.



متمنين للجميع مزيدا من التقدم والنجاح.



صاحبة المبادرة حنان دراغمة

#مبادرة_كن_امل_الحياة_احنا_معك









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