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التربية: غرفة عمليات لمتابعة سير امتحان التوجيهي
وطنا اليوم ـ عمان
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).
خلوي(0795369103)،(0777713362)،(0796757671)،(0798970494)
أرضي (06/5662475 )،( 06/5692368 )،( 06/5699916 ).
فاكس ( 06/5666492 ).
وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بينما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهراً للفروع الأكاديمية والمهنية كافة، داعية الطلبة الحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة
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