 وطنا نيوز -التربية: غرفة عمليات لمتابعة سير امتحان التوجيهي
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التربية: غرفة عمليات لمتابعة سير امتحان التوجيهي
التاريخ : 27-06-2020 03:30:54 المشاهدات: 1069

وطنا اليوم ـ عمان

 أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).

وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة ، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

 
خلوي(0795369103)،(0777713362)،(0796757671)،(0798970494) 
أرضي (06/5662475 )،( 06/5692368 )،( 06/5699916 ).
فاكس ( 06/5666492 ).

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بينما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهراً للفروع الأكاديمية والمهنية كافة، داعية الطلبة الحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة



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