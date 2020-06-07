خلية الازمة تنفي ماتم تداوله حول وجود قرار قريب بفتح صالات الأفراح

وطنا اليوم - نفت إدارة خلية أزمة كورونا، مايتم تداوله إصدار أي قرار يخص إعادة قاعات وصالات الأفراح في الأول من تموز/ المقبل.

وأضافت أن "القرار المتداول حول فتح صالات الأفراح مطلع الشهر المقبل غير صحيح".

يذكر ان مأمون المناصير، مسؤول في نقابة أصحاب قاعات الأفراح والقطاعات المساندة لها (قيد التأسيس)، قال إن "هناك توجها لإعادة فتح قاعات الأفراح في الأول من شهر تموز/ المقبل وفق ضوابط صحية تضمن التباعد الجسدي لمنع انتشار فيروس كورونا في الأردن".

وأضاف أن "الضوابط التي أوصت بها اللجنة الوطنية للأوبئة تشمل ضمان التباعد الجسدي بين المتواجدين في المناسبات الاجتماعية وتخفيض النسبة الاستيعابية للقاعات إلى 50%".

وأشار المناصير إلى أن "اللجنة شددت على عدم حضور الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما".

وبالنسبة للضيافة التي تقدّم في هذه المناسبات، قال إن "المشروبات ستقدّم في عبوات مغلقة والمأكولات في أواني وملاعق بلاستيكية"، لافتا إلى أنه "سيتم إلزام العاملين في هذه القاعات بارتداء القفازات والكمامات للوقاية من انتشار الفيروس في هذه الأماكن وخلال المناسبات".