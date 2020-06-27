الرئيسية | محليات الضمان تطلق حملة لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

وطنا اليوم ـ عمان أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، حملتها الإعلامية "بادر" لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من بداية نيسان ولغاية نهاية ايلول، بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي.



وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة إن حملة "بادر" لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية أيلول المقبل ليصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها.



وأضاف ان هذا القرار جاء تنفيذاً لأمر الدفاع رقم (14) لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة).



ودعا أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة.



وأكد الرحاحلة أن المنشآت التي تبادر بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وشمول عامليها ستتمكن من الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 والمتضمن شمول العاملين في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبالتالي تستفيد المنشأة من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من (21،75 بالمئة) إلى (13،5 بالمئة) وذلك لنهاية العام الحالي.



وأشار إلى أن البرامج والقرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزة اساسية للتشغيل.



وطالب الرحاحلة المنشآت العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين لديها تحت مظلة الضمان الاجتماعي التي يُلزِم قانونها المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها وبغض النظر عن عددهم.



وقال إن المؤسسة ستقوم بعد انتهاء هذه الفترة في 30/9/2020 باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت.

وبيّن أن خدمة شمول المنشآت الجديدة متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.

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