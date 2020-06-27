النائب ابوحسان قانون قيصر لن يأثر على حركة التبادل مع دمشق

وطنا اليوم - قال النائب خالد ابو حسان ان قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية على شخصيات ومؤسسات سورية لم يؤثر كثيراً على العلاقات التجارية بين الاردن وسوريا.

و اشار ابو حسان بتصريحاته ان حركة التجارة بين الاردن وسوريا هي اصلاً متوقفة قبل جائحة كورونا وقبل ان تفكر امريكا بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا

وبين ان حركة التجارة بين الاردن وسوريا مرت بمعيقات قبل جائحة كورونا كان أبرزها فرض الحكومة السورية رسوم جمركية على الصادرات الاردنية الى سوريا، وهو ما اضطر الحكومة الاردنية للتعامل بالمثل وفرض رسوم جمركية على الواردات السورية، حيث أدى ذلك القرار الى تراجع الحركة التجارية بين البلدين، ثم جاءت جائحة كورونا وأغلقت الحدود بين دول العالم.

و أوضح ابو حسان انه قبل دخول كورونا واغلاقها الحدود بفترة وجيزة، كان هناك تفاهمات بين الاردن وسوريا على حل الاشكاليات العالقة بين البلدين لاعادة حركة التجارة الى ما كانت عليه، وكانت الامور تسير بإتجاه الحل قبل ان تغلق كورونا الحدود.

وقال ان البنود التي نص عليها قانون قيصر ليست واضحة بعد بشكل جيد، وان الامور ستتضح أكثر عند انتهاء جائحة كورونا واعادة فتح الحدود.

وختم ان سوريا كانت قد اوضحت انها ألغت اتفاقيات التجارة مع معظم بلدان العالم وليس فقط الاردن، مشيراً ان على الجميع احترام الاتفاقيات الدولية.