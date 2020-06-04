البطاينة يربط مغادرة العامل الوافد الحامل لتصريح ساري المفعول بإلغاء صاحب العمل لتصريحه

وطنا اليوم ـ عمان

قرر وزير العمل نضال البطاينة عدم مغادرة أي عامل غير أردني تصريحه ما زال ساريا إلا بعد إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديرية العمل المعنية وتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وبين البطاينة في تصريح صحفي أن قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع الشهر الجاري أعفى العمالة غير الأردنية وأفراد عائلاتها الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم العمل المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.