الرئيسية | محليات تعطل اشارة كفر اسد لانتهاء عطاء الصيانة

وطنا اليوم ـ اربد قالت مديرة اشغال محافظة اربد المهندسة منى اللحام، ان تأخر اصلاح عطل الاشارة الضوئية على مثلث كفر أسد في طريق الستين غرب المدينة منذ اسبوعين، يعود لانتهاء فترة عطاء صيانة الاشارات الضوئية في المحافظة الموكل الى احدى الشركات المتخصصة.



وأضافت اللحام إن المديرية حاولت من خلال كوادرها وشركة كهرباء اربد اصلاح الخلل في الاشارة الضوئية، مشيرة الى انه سيتم التنسيق مع الوزارة لغاية تنفيذ شركة الصيانة ذاتها اصلاح العطل وبرمجة اشارة كفر اسد وغيرها من الاشارات المحتاجة في مناطق مختلفة من محافظة اربد من خلال تقديم فاتورة بكلفة الاصلاح الى حين تجديد عطاء الصيانة .



وكان مواطنون شكوا من تأخر اصلاح الاشارة الضوئية على مثلث كفر اسد بلواء الوسطية في مسار طريق الستين الحيوي الرابط بين اربد ولواءي الوسطية والاغوار الشمالية منذ نحو اسبوعين، مسببة ارباكاً مرورياً نتيجة كثافة السير الذي يشهده الطريق الذي يعتبر من الطرق الخدمية والسياحية ويسلكه آلاف المركبات يومياً .



وقال مواطنون ان تعطل الاشارة الضوئية يُنذر بوقوع الحوادث المرورية وحوادث الدهس على الطريق جراء عدم انتظام عبور المركبات من اربعة اتجاهات مختلفة، مشيرين الى ما يشهده الطريق من حركة مركبات كثيفة، لاسيما بنهاية الاسبوع وتزايد الزوار والمتنزهين الى غابات كفر اسد ومناطق الاغوار الشمالية .

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