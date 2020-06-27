الرئيسية | محليات البنك الدولي: لاحظنا الصدمة الاقتصادية على الأردنيين بسبب كورونا

وطنا اليوم ـ عمان قال بيان صادر عن البنك الدولي، إن جائحة فيروس كورونا ادت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، وبات واضحا حجم تأثير الصدمة الاقتصادية على الاردنيين من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل.



وبدا ذلك واضحا بحسب خبير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق المشروع خالد محيي الدين، في القطاع غير الرسمي في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية الرسمية.



وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الجمعة على مشروع تمويل مشترك مع زارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.



واشار البنك الى ان جائحة فيروس كورونا ادت إلى إضعاف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل ملحوظ، وبات واضحا حجم تأثير الصدمة الاقتصادية على الاردنيين من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل، خصوصا في القطاع غير الرسمي في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية الرسمية.



وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ان الحكومة بادرت سريعاً إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات للتخفيف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على العاملين في القطاع غير الرسمي.



واضاف، ان الحكومة اعتمدت برنامجاً وطنياً طموحاً لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء.

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