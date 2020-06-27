تصريح من الصحة حول الكمامة

وطنا اليوم - دعت وزارة الصحة الى جعل الكمامة جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أنها تقلل من فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن التهوية قد تكون سيئة في بعض الأماكن العامة وقد يصعب تحقيق التباعد الجسدي في بعضها، مبينة أن ارتداء الكمامة سيساعد على الحماية في تلك الأماكن.

من جهتها، مديرية الامن العام أكدت أن الجميع ملزمون بارتداء الكمّامة كجزء من إجراءات السلامة الوقائية الإلزامية الموصى بها من وزارة الصحة