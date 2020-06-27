 وطنا نيوز -التربية تفتح المجال للتعيينات عبر التعليم الإضافي
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التربية تفتح المجال للتعيينات عبر التعليم الإضافي
التاريخ : 27-06-2020 09:16:31 المشاهدات: 1439

وطنا اليوم - أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن الوزارة ستقوم بتعبئة الشواغر للعام الحالي، وشواغر النقل الخارجي، عن طريق التعليم الإضافي.

وأضاف النعيمي إن الوزارة أعلنت قبل أسابيع عن فتح المجال للمعلمين بتقديم طلبات النقل الخارجي ضمن الاسس والشروط التي وضعتها سابقا، مؤكدا أنه سيتم تعبئة تلك الشواغر من خلال التعليم الاضافي، بعد أن اصدر مجلس الوزراء قررا بوقف التعيين للعام الحالي.

ولفت الى ان الوزارة اعلنت عن فتح باب التقدم للتعليم الاضافي وسيتم اخضاع المتقدمين لامتحانات تشرف عليها لجنة بوجود مندوب من ديوان الخدمة المدنية.

 

وقال ان الوزارة ستقوم برفد المدارس بالعدد الكافي من المعلمين على حساب التعليم الاضافي حال بدء العام الدراسي، ولن يكون هناك أي نقص.

 

 

 

 

 


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