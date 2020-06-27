محافظ العاصمة يوضح حول 5 مخالطين لمصابي كورونا في عمان

قال محافظ العاصمة سعد شهاب إنّ المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد المعلن عنهم اليوم، يقطنون في بنايتين معزولتين مسبقا.

وأضاف شهاب، أنّ 3 مصابين بالفيروس يقطنون ببناية معزولة سابقا في منطقة القويسمة جنوب عمّان.

وتابع: أنّ مصابين اثنين يقطنان في بناية معزولة سابقا في خلدا.

وسُجل في الأردن، الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1104، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز الحكومي، فإن الحالات الداخلية تعود إلى 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.