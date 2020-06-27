 وطنا نيوز -محافظ العاصمة يوضح حول 5 مخالطين لمصابي كورونا في عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
محافظ العاصمة يوضح حول 5 مخالطين لمصابي كورونا في عمان
التاريخ : 27-06-2020 09:03:47 المشاهدات: 1553

قال محافظ العاصمة سعد شهاب إنّ المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد المعلن عنهم اليوم، يقطنون في بنايتين معزولتين مسبقا.

وأضاف شهاب، أنّ 3 مصابين بالفيروس يقطنون ببناية معزولة سابقا في منطقة القويسمة جنوب عمّان.

وتابع: أنّ مصابين اثنين يقطنان في بناية معزولة سابقا في خلدا.

وسُجل في الأردن، الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1104، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبحسب الموجز الحكومي، فإن الحالات الداخلية تعود إلى 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق