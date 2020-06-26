الرئيسية | محليات توقعات بوصول نسبة البطالة في الاردن الى رقم صادم

وطنا اليوم-عمان:أظهر تحليل صادر عن مجلة الايكونوميست، انه من المتوقع ان تصل نسبة البطالة في الأردن في نهاية العام الحالي إلى نحو 25% من قوة العمل.

وأضاف التقرير الذي نشره منتدى الاستراتيجيات الأردني مركز للفكر الاقتصادي, ان سبب ذلك يعود للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وكشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 19.3 في المائة، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2019.

وأوضحت الدائرة في تقريرها الربعي الذي أعلنته اليوم الخميس، حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول، أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ 18.1 في المائة مقابل 24.4 في المائة للإناث، مشيرة إلى أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.7 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 4.5 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

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