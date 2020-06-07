تسجيل 18 إصابة بفايروس كورونا 5 منها محلية

وطنا اليوم - الوضع الوبائي الحالي: مستوى معتدل الخطورة

الجمعة 26 حزيران 2020، آخر تحديث: 18:45

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 5 حالات محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:

- (11) حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من الكويت، و1 من السودان و2 من الباكستان، و1 من أرمينيا).

- حالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- (5) حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1104) حالات.

- سُجِّلت أيضاً (33) حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

- تمّ إجراء (7322) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (362326) فحصاً.