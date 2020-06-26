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هام من الداخلية لمنظمي الفعاليات الداعمة لفلسطين
وطنا اليوم-مان:في إطار الدعوة التي وجّهتها بعض القوى السياسية والشعبية لتنظيم فعاليات لنصرة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية يوم غدٍ السبت؛ أكّد وزير الداخلية سلامة حمّاد، أهميّة الالتزام بمتطلبات الصحّة والسلامة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي حدّدتها وزارة الصحّة.
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