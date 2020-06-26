الرئيسية | محليات خلية أزمة كورونا: لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح في 1 تموز

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة خلية أزمة كورونا، إنه لا صحة لإصدار أي قرار يخص إعادة قاعات وصالات الأفراح في الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وأضافت لقناة المملكة إن "القرار المتداول حول فتح صالات الأفراح مطلع الشهر المقبل غير صحيح".

مأمون المناصير، مسؤول في نقابة أصحاب قاعات الأفراح والقطاعات المساندة لها (قيد التأسيس)، قال إن "هناك توجها لإعادة فتح قاعات الأفراح في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل وفق ضوابط صحية تضمن التباعد الجسدي لمنع انتشار فيروس كورونا في الأردن".

وأضاف إن "الضوابط التي أوصت بها اللجنة الوطنية للأوبئة تشمل ضمان التباعد الجسدي بين المتواجدين في المناسبات الاجتماعية وتخفيض النسبة الاستيعابية للقاعات إلى 50%".

وأشار المناصير إلى أن "اللجنة شددت على عدم حضور الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما".

وبالنسبة للضيافة التي تقدّم في هذه المناسبات، قال إن "المشروبات ستقدّم في عبوات مغلقة والمأكولات في أواني وملاعق بلاستيكية"، لافتا إلى أنه "سيتم إلزام العاملين في هذه القاعات بارتداء القفازات والكمامات للوقاية من انتشار الفيروس في هذه الأماكن وخلال المناسبات".

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