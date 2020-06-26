الرئيسية | محليات الوزير المصري يجري فحص كورونا إثر التهاب رئوي

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة، الجمعة إصابة وزير الإدارة المحلية وليد المصري بفيروس كورونا.

الى ذلك أكد مصدر طبي خروج وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ظهر اليوم الجمعة من المستشفى الى منزله وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وحول تفاصيل الحالة الصحية للوزير المصري ، فقد أكد المصدر انه وقبل نحو 3 أيام ، وعلى اثر قيام المصري بعمل فحوصات وصور إشعاعية دورية لحالته الصحية ، تبين وجود التهاب رئوي بسيط ، استدعى وفق طبيبه المعالج دخوله، وذلك كون الالتهاب يحتاج الى مضاد حيوي عن طريق الوريد .

وأضاف انه وبمجرد دخوله المستشفى ، تم اخذ مسحة " أنفية وبلعومية " لفحص الكورونا ، والتي أظهرت نتيجتها بالسلبية ، الامر الذي دفع بالفريق الطبي للاستمرار بمعالجة الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية ، حيث تبين وفق الصور الإشعاعية والتحاليل الطبية التي اجريت ظهر اليوم الجمعة شفاءه من الالتهاب ، مما دفع بالطبيب المعالج الى إخراجه من المستشفى .

الوزير المصري ، طمأن محبيه على صحته و وضعه الطبي المستقر جداً بحمد الله ، مؤكداً ان نتيجة فحص" الكورونا " الذي تم إجراءه من باب الاطمئنان والاحتياط كان سلبي بفضل الله ، وان ما كنت أعاني منه هو التهاب رئوي بسيط تطلب دخولي المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الوريد ، ومن هنا لايسعني في هذا المقام الا ان اتقدم بعظيم الشكر والامتنان لجميع الطواقم الطبية والتمريضية في مستشفى الكندي على الرعاية الصحية التي قدمت لي إثناء دخولي طيلة الأيام الثلاث ، والشكر ايضاً لكل من تواصل معي للاطمئنان على صحتي ، وحالياً وبفضل الله متواجد في منزلي بين عائلتي ، وسأعود الى عملي خلال الأيام القليلة القادمة .

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