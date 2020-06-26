الرئيسية | محليات القائم بأعمال سفارة إيران في الأردن ينهي أعماله

وطنا اليوم-عمان:أنهى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن محمد صفائي مهام أعماله. وقال مصدر دبلوماسي إن "(محمد) صفائي أنهى مهام أعماله كرئيس بعثة لبلاده وغادر الثلاثاء الماضي إلى طهران عبر الدوحة. يذكر أن صفائي خدم في عمّان قرابة العام. يشار إلى ان السفير الايراني مجبتي فردوس بور غادر قبل أكثر من عام إلى بلاده دون أن يتم تعيين سفير ايراني جديد. ويتولى الان القنصل في السفارة الإيرانية مهام القائم بالاعمال بعد مغادرة صفائي.

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