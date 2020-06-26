الرئيسية | محليات الاغوار الشمالية: عدم توفر مكيفات في عدد من قاعات التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:قال مدير التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية الدكتور طالب العمايره ان المديرية ومن خلال وزارة التربية والتعليم عملت على تكييف العديد من المدارس في اللواء البالغ عددها 68 مدرسة حكومية ضمن خطة الوزارة لإيصال خدمة التكييف للمدارس خاصة في المناطق الحارة وضمن الامكانيات المالية المتاحة او المشروعات الممولة وتبرعات المؤسسات الوطنية.

وبين أن 13 قاعة امتحانات تضم كل منها 10 الى 15 غرفة صفية مخصصة لتقديم امتحانات الثانوية العامة للدورة الحالية مكيفة، فيما 6 قاعات اخرى فقط غير مكيفة وتم تزويدها بمراوح هوائية كافية.

واوضح العمايره، أن طالبات مدرسة حليمة السعدية الثانوية في بلدة الكريمة طالبن بموافقات موقعة منهن على تقديم امتحانات الثانوية في ذات المدرسة غير المكيفة ورفضن تقديم الامتحانات في مدرسة ابو سيدو الأساسية المجهزة بالمكيفات التي تبعد عدة كيلومترات عن منطقة الكريمة، مشيرا الى ان بعض قاعات الامتحان في مناطق اخرى مثل المشارع والمنشية الزمت المديرية باجراء الامتحانات في قاعات غير مكيفة لعدم وجود البديل وعدم ملاءمة المدارس المكيفة فيها لاجراء امتحانات الثانوية العامة.

واكد العمايرة ، مواصلة خطة الوزارة في تكييف مختلف مدارس اللواء حسب الامكانات المتوفرة ، مشيرا الى جهود المديرية في توفير وسائل الصحة والسلامة العامة في قاعات الامتحانات من مياه مبردة ومعقمات وعيادات طبية وغرف عزل للحالات المشتبهة في ظل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وكان طلبة ثانوية عامة واولياء امور في لواء الاغوار الشمالية قد شكوا من عدم توفر مكيفات في عشرات الغرف الصفية المخصصة لتقديم امتحانات الثانوية العامة المرتقبة والذي من شأنه التأثير على مستوى تقديم الطلبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الاغوار والتي تصل احياناً الى 45 درجة مئوية.

وقال اولياء امور وطلبة ان العديد من قاعات الامتحانات المخصصة للدورة الحالية تفتقر لميزة التكييف التي توفر اجواء مريحة للطلبة لتقديم امتحاناتهم ، في حين تتمتع قاعات اخرى بتلك الخدمة ، ما يبرز عدم العدالة في توفير الاجواء المريحة للطلبة بشكل متساو.

ويبلغ عدد طلبة الثانوية في لواء الاغوار الشمالية 2138 طالبا وطالبة سيقدمون الامتحانات المرتقبة في 12 مركزا تضم 19 قاعة امتحانات منها 10 قاعات للذكور و 9 للإناث.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر