الرئيسية | محليات وزارة التريية تحدد موعد بدء العام الدراسي المقبل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي المقبل في الاول من ايلول.

وقال النعيمي ان الوزارة تدرس ان يتم تقديم العام الدراسي المقبل لتمكين الوزارة من تنفيذ برنامجها الاستدراكي الذي هو عبارة عن برنامج تربوي يركز على المهارات الاساسية للمادة الدراسية التي تم فيها تعليق الدراسة نظرا لعدم انخراط الطلبة في فترة التعطل الذي فرضته الحكومة بسبب كورونا في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 2020.

وأضاف الوزير ان كل الطلبة بحاجة الى انعاش ومراجعات لجميع المناهج التي تم تناولها وفق نظام التعلم عن بعد.

مبينا ان الوزارة بحاجة الى تحليل كل المناهج وقد تحتاح فترة اسبوعين ومازلنا ندرس الامر لاعتبارات منها الصحية وغير الصحية الا ان الوزارة ستعلن ذلك مبكرا.

وأوضح وزير التربية أن الدوام للعام الدراسي المقبل حسب خطة الوزارة الا انها خاضعة لاعتبارات الوضع الوبائي.

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