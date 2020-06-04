الجارديان تنشر تقرير تحت عنوان في الأردن.. التدخين للجميع

وطنا اليوم - رصد : قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن التدخين في الأردن ينتشر بشكل كبير بين مختلف أطياف المجتمع، حيث أظهرت الأرقام التي نشرت مؤخرا أن المملكة الأردنية تجاوزت إندونيسيا لتصل إلى أعلى معدلات التدخين في العالم.

وبحسب مسح وطني أجري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من ثمانية من كل 10 رجال أردنيين هم من مستخدمي النيكوتين، ووجد المسح أن الرجال الأردنيين الذين يدخنون يوميا يستهلكون ما معدله 23 سيجارة يوميا.

ونقلت الصحيفة عن طبيب قوله: "في الأردن نعتبر الشخص الذي يدخن علبة في اليوم مدخنا خفيفا، لدينا أشخاص يدخنون ثلاث أو خمس أو سبع علب في اليوم، ويبدو الأمر كما كان في الخمسينات أو الستينات في أماكن أخرى ".

ويدخن المسؤولون بلا مبالاة في المكاتب الحكومية، وكثير منها مزود بعلامات عدم التدخين، حتى المستشفيات تكافح من أجل فرض حظر في بلد أكثر من ثلث الأطباء مدخنون، وفقا لمسح عام 2013.

وتقول ربى مدحاء من زملائها في الوكالة الحكومية:" كانوا يدخنون طوال الوقت، في مكاتبهم، في الأروقة ، في الحمام، كنت أهرب إلى سيارتي لأرسل رسائل بريد إلكتروني، فقط لأواصل عملي."

آثار الكثير من التدخين صارخة بالفعل، ويرتبط استخدام التبغ بواحد من كل ثمانية وفيات في البلد، مقارنة بواحد من كل 10 وفيات في جميع أنحاء العالم، ويكلف الناتج المحلي الإجمالي للأردن ما يقدر بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

ويقول الهواري إن الحجم الحقيقي للمشكلة سيعرف في 2030 تقريبًا ، عندما يصل جزء كبير من الشباب غير المتناسب في البلاد إلى 40 عامًا، وهو العمر الذي تبدأ فيه الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل أمراض القلب والسرطان، في الظهور.

بأكبر قدر من تدخل شركات التبغ في صنع السياسات في العالم بعد اليابان، وفقًا لتحليل عام 2019 من قبل مجموعة من المجتمع المدني، تقول الأميرة دينا ميرد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان وعضو العائلة المالكة للبلاد:" التبغ الكبير يفترس بلادنا، ويريد امتلاك رئتي شبابنا حقًا".

كثيرون في الحكومة لا يرون مشكلة، لا يحظر التدخين في البرلمان الأردني، عندما حاول النواب القيام بذلك العام 2004، أفاد تقرير أنهم اضطروا إلى إلغاء القرار حيث بدأت الاجتماعات بفقدان النصاب لأن عددًا كبيرًا من النواب كانوا في الخارج لديهم سيجارة.

يقول أولئك الذين يدفعون لتطبيق نفس قوانين مكافحة التدخين التي كانت فعالة في الخارج، إنهم حذروا من التأثير المالي في بلد تشكل ضرائب التبغ فيه 18٪ من الإيرادات السنوية.

تذكر ميرفت مهيرات، نائب مدير الصحة في أمانة عمان الكبرى: "يقول لي أعضاء البرلمان، هذه مسألة اقتصادية، أنت تؤثر على الاقتصاد الأردني وتهدد وظائف العاملين في الصناعة، إنهم يربطون التبغ بالاقتصاد، وهذه هي الرسالة التي تصلهم من صناعة التبغ